Tornike Shengelia attiré par un retour en NBA ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Arrivé à la Virtus Bologne en février dernier après avoir rompu son contrat avec le CSKA Moscou suite au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Tornike Shengelia (2,07 m, 30 ans) a déjà des envies d'ailleurs.

Alors qu'il vient tout juste de remporter l'EuroCup avec un rôle décisif (8,1 points, 5,5 rebonds et 3,5 passes décisives pour 12 d'évaluation en 23 minutes de jeu en 8 matchs) notamment en demi-finales face à Valence (15 points), assurant donc une participation à l'EuroLeague l'an prochain, l'intérieur géorgien souhaite retenter sa chance en NBA selon BasketNews. Les propositions de contrat de Bologne ou de Barcelone ne le satisfaisant visiblement pas. Son expérience dans la grande ligue remonte à la saison 2012-2013 et 2013-2014 où il y a joua 45 petits matches entre Brooklyn et Chicago pour des moyennes de 1,3 point et 0,9 rebond en 5 minutes de jeu.

Huit ans plus tard, une expérience acquise et des trophées collectifs reçus (Champion d'Espagne en 2020, champion de Russie en 2021 et vainqueur de l'EuroCup en 2010 et 2022) doivent lui permettre de se dire que sa carrière européenne est déjà une réussite et qu'il a la possibilité de retenter sa chance en NBA, avant, en cas de nouvel échec, de revenir en EuroLeague par la grande porte.