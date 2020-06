Toujours courtisé, Darel Poirier se trouve dans le viseur du BC Prienai

À L'ÉTRANGER

Un temps courtisé par la JL Bourg, Darel Poirier (2,07m, 23 ans) ne s'y engagera pas, comme annoncé récemment. Et même s'il préfère pour le moment se concentrer sur une remise en forme totale, il ne peut que constater qu'il attire les convoitises. Nouveau club intéressé selon Sportando : le BC Prienai.

Club lituanien affilié au Zalgiris Kaunas, le BC Prienai, qui évolue donc en première division lituanienne (LKL : Lietuvos Krepšinio Lyga), aurait transmis une offre à Darel Poirier. Jeune pivot athlétique et prometteur, il a connu un début de carrière mouvementé et pas encore à la hauteur des attentes qui étaient placées sur lui. Formé à Cholet Basket, il a par la suite été prêté à Charleville-Mézières où il a été décevant dans une équipe qui l'était tout autant. Il a alors voulu tenter sa chance outre-Atlantique. Drafté en G-League, il a terminé la saison avec le Capital City Go-Go avant de revenir en Europe. Direction l'Italie et le Reggio d'Emilie. Aucun match officiel disputé et le voilà reparti en G-League pour jouer 5 rencontres avec les Windy City Bulls.

Après avoir joui des infrastructures bressanes ces dernières semaines, les discussions entre Bourg et Darel Poirier n'ont pas mené à une future collaboration. Du moins, pas à une signature. Blessé à la hanche, l'intérieur français souhaite se focaliser sur sa rééducation avant de choisir sa future destination.