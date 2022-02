Toujours pas de stabilité pour Adreian Payne, qui quitte le club lituanien d'Utena

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Clap de fin pour Adreian Payne (2,07 m, 30 ans) à la Juventus Utena. Le pivot passé par les Minnesota Timberwolves en NBA n'est plus un joueur du club lituanien, qu'il avait rejoint à la mi-décembre. Elément important de l'ASVEL en 2018-2019 puis 2019-2020, l'intérieur passe peu à peu sous les radars.

En Lituanie, le passage d'Adreian Payne fut plus que compliqué : sur les 7 matches joués dans son club, il en a perdu 5, pour 2 petites victoires. Collectivement, la Juventus vit une saison difficile, avec 10 victoires pour 9 défaites en championnat, et une élimination en quarts de finale de la Coupe de Lituanie, face à Siauliai. Avec des moyennes autour de 9 points et 5 rebonds, Payne n'est plus le joueur dominant qu'il avait été par le passé en Chine ou même lors de son escale à Lyon-Villeurbane. Décisif dans le titre de champion de France 2019, l'ancien joueur du Panathinaikos Athènes était, dans un bon jour, capable d'avoir un gros impact en EuroLeague.

Déjà auteur d'un court et insipide passage à Ormanspor en Turquie la saison passée, Adreian Payne quitte une nouvelle fois un club après un très court (et non-fructueux) passage. Le 15e choix de la Draft NBA 2014 va devoir tenter de rebondir ailleurs, une nouvelle fois.