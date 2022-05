Toujours porté par ses Français, le Real Madrid sort Manresa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo J Alberch

Formidables lors du match aller à Madrid, Fabien Causeur, Vincent Poirier et Guerschon Yabusele ont encore été très bons à Manresa ce samedi pour le match retour des quarts de finale des playoffs de Liga Endesa. Leur prestation a largement contribué à la qualification du Real dans le dernier carré, grâce à ce deuxième succès (74-83). Fabien Causeur a cumulé 10 points à 4/8 aux tirs et 2 rebonds pour 9 d'évaluation en 26 minutes, Vincent Poirier a été productif (9 points à 3/5 et 7 rebonds pour 16 d'évaluation en moins de 16 minutes) et Guerschon Yabusele a fini meilleur marqueur (16 points à 6/13 et 7 rebonds pour 18 d'évaluation en 27 minutes).

En demi-finales, le Real Madrid affrontera le vainqueur de la belle entre Valence et Baskonia. Battu à domicile, Valence a pris sa revanche dans le pays basque (82-89). De son côté, Manresa termine là sa très belle saison 2021-2022. Sylvain Francisco a fini à 12 points à 4/11 et 5 passes décisives en 24 minutes.