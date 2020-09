Trae Golden (ex-Le Portel) vers la Chine

Depuis son excellente saison avec Le Portel en 2017/18, l'arrière américain Trae Golden (1,89 m, 28 ans) a fait plus que confirmer en VTB League puis Russie. A tel point que les clubs fortunés du championnat chinois lui lancent un appel du pied. Selon Sportando, le natif de Gérogie aurait dit oui aux Fujian Sturgeons et s'apprêterait ainsi à vivre une première expérience en CBA. Une belle progression dans sa carrière car, rappelons-le, il est passé par la Finlande, Chypre et la deuxième division italienne avant de jouer pour Le Portel.

Trae Golden is close to joining Fujian Sturgeons, I am told.

Golden averaged 22.9ppg, 4.3rpg and 7.7apg in Turkish BSL with Bahcesehir last season