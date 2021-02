Traités de "singes", voiture fracturée, appels calomnieux à la police : David Mpondo et Marc Kwedi victimes de racisme à Glasgow

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Glasgow Rocks

Ils font partie de ces Français tentant de faire carrière à l'étranger. Le premier a majoritairement connu la NM1 depuis sa sortie du centre de formation de la SIG en 2018. Le second n'a même pas pu évoluer en France, partant l'an dernier au Monténégro et en quatrième division espagnole, après six années passées en couveuse au Paris-Levallois. Ils sont Marc Kwedi (23 ans) et David Mpondo (21 ans), joueurs des Glasgow Rocks. Et ils font actuellement les gros titres de l'actualité en Écosse, malheureusement pas pour de bonnes raisons.



Le célèbre tabloïd The Sun, l'un des médias les plus lus outre-Manche,

se fait aussi l'écho de cette affaire



Pourtant, il y aurait de quoi parler de leur envol sportif. Les deux hommes semblent être en train de prendre du galon. Anonyme joueur de rotation à La Charité puis au Havre avec moins de 10 minutes de moyenne par match en Nationale 1, Marc Kwedi passe maintenant près de 27 minutes sur les parquets de BBL lors de chaque sortie des Rocks (6,6 points à 34%, 3,6 rebonds et 2,6 passes décisives). Quant à David Mpondo-Ekoume, il produit des statistiques honnêtes (7,1 points à 41%, 2,8 rebonds et 1,9 passe décisive en 22 minutes) pour quelqu'un dont les seules références au niveau professionnel se limitaient jusque-là à 2,3 points de moyenne en quatre matchs avec le KK Lovcen Cetinje et une seule apparition en CBA sous les couleurs du CB Solares. Avec toutefois une vraie ombre au tableau : Glasgow pointe à la dernière place du championnat (2v-9d), alors que le club écossais était en tête de la ligue en mars 2020 sous l'égide de Vincent Lavandier avant l'interruption liée au coronavirus.

« Ça fait peur, on se demande ce qui va arriver ensuite »

Mais s'il n'y avait que ça... De mauvais résultats sportifs sont anecdotiques. Le racisme ne l'est pas. Et c'est pourtant bien de cela dont les deux Franciliens sont victimes depuis leur arrivée en Grande-Bretagne courant octobre, au même titre que leur coéquipier Julius Van Sauers, originaire lui d'Amsterdam. Immédiatement installés dans le quartier Barmulloch, ils ont vécu un enfer quotidien pendant de longues semaines. Selon leurs dires, cela a démarré comme un simple problème de voisinage, avec quelqu'un se plaignant du bruit dans leur colocation, déclenchant plusieurs visites de la police à leur domicile. Mais très vite, ils se sont rendus compte que cela était dû à leur couleur de peau en étant désignés comme des singes ou victimes d'accusations calomnieuses, comme ces appels aux forces de l'ordre prétendant qu'ils avaient amené des prostituées. Récemment, ce sont leurs voitures qui ont été prises à partie, avec des pare-brises fracturés à coup de marteau et des pneus crevés ou éventrés à plusieurs reprises. Ce qui a poussé les trois joueurs à porter plainte.

« Cela n'a cessé de prendre de l'ampleur » résume David Mpondo. « D'abord, ils sont venus à notre porte, ensuite ils ont appelé la police puis ils ont cassé notre voiture. On se sent observés en permanence, ils savent tout ce que l'on fait et ça fait peur. On se demande ce qui va arriver ensuite en fait. Est-ce qu'ils vont venir s'en prendre à nous en pleine nuit ? On ne sait pas. »



Un pare-brise fracturé à coup de marteau

La police n'a pas pu identifier les auteurs de l'infraction sur le véhicule mais de manière louable, le club écossais a tout de même à éveiller l'attention publique sur cette affaire, déclenchant le début d'un vrai battage médiatique en Écosse. « Le racisme n'est pas quelque chose qui peut être considéré comme un problème lointain », écrivent les Rocks. « Cela se passe à Glasgow, cela se passe en Écosse et cela peut arriver partout. » Depuis, les trois joueurs ont déménagé et n'ont plus connu de tels problèmes.