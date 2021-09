Travis Leslie rejoint les Leones de Ponce, à Porto-Rico

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Teddy Picaudé

Après trois saisons consécutives en France, à Boulazac, l'Elan Béarnais et Champagne Basket, Travis Leslie (1,93 m, 31 ans) quitte la Betclic ELITE pour aller jouer à Porto-Rico. L'ailier américain va aider les Leones de Ponce, qui sont en pleine saison porto-ricaine (troisièmes de la poule A, avec 12 victoires et 10 défaites). Il reste encore un mois de saison de saison régulière, avant les éventuels playoffs.

Travis Leslie va ainsi pouvoir se remettre en rythme de compétition, avant de pouvoir retrouver un contrat ailleurs. En 2020-2021, celui qui était également passé par Nanterre et l'ASVEL plus tôt dans sa carrière a tourné à 14,5 points à 47,1% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 2,3 passes décisives pour 14,9 d'évaluation en 31 minutes.