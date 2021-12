Travis Leslie rejoint Séville, lanterne rouge de Liga Endesa

Joueur de Boulazac, l'Elan béarnais puis Champagne Basket ces trois dernières saisons, Travis Leslie (1,93 m, 31 ans) va découvrir la Liga Endesa. L'ailier américain, après avoir passé l'été à Porto-Rico pour porter les couleurs des Leones de Ponce, s'est engagé pour le club de Séville, actuel dernier du championnat espagnol avec 12 défaites en 14 matches, annonce Sportando. La saison passée, celui qui avait été vu à Nanterre et l'ASVEL en tout début de carrière a réalisé une très bonne saison dans la Marne (14,5 points à 47,1% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 2,3 passes décisives pour 14,9 d'évaluation en 31 minutes).

