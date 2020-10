Tremmell Darden repart pour une saison supplémentaire en Allemagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olivier Fusy

À bientôt 39 ans, Tremmell Darden aurait l'âge de profiter de la douceur de sa Californie natale et de raconter aux siens les belles aventures vécues en Europe, du titre de champion de France 2011 décroché avec le SLUC Nancy jusqu'aux sommets effleurés avec le Real Madrid et l'Olympiakos, lui le double finaliste malheureux de l'EuroLeague (en 2014 et 2015). Mais l'ancien ailier de Strasbourg n'en est pas encore là.

En cinq petits matchs disputés la saison dernière avec Mitteldeutscher, il a prouvé qu'il restait toujours aussi précieux à ce niveau-là (15 points à 62%, 5,2 rebonds et 2 passes décisives de moyenne). Alors le All-Star 2010 a retrouvé preneur en Bundesliga, embauché pour l'intégralité de l'exercice 2020/21 par Ludwigsbourg afin de remplacer Javontae Hawkins, victime d'une rupture des ligaments croisés. Ce qui sera sa 17e saison professionnelle !