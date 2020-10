Trey Lewis III rejoint le Maccabi Rishon LeZion

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Julie Dumelie

L'arrière américain Trey Lewis III (1,88 m, 28 ans) va rejoindre le club israélien du Maccabi Rishon LeZion. Sur place, l'ancien joueur de la JL Bourg (2017/18) et du BCM Gravelines-Dunkerque (2019/20) va retrouver deux anciens joueurs du championnat de France, les intérieurs Akill Mitchell et Darryl Monroe. Soliste porté sur le scoring, l'ancien joueur de Louisville a déçu au BCM. Il a été remplacé fin janvier, malgré des statistiques correctes (14 points à 43,3% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds, 2,7 passes décisives et 2,4 balles perdues pour 12,2 d'évaluation en 28 minutes).