Trey McKinney Jones (ex-Gravelines) s'exile aussi au Japon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Gunma Crane Thunders

Le Japon, voilà une destination en vogue des anciens joueurs LNB. Après Jordan Taylor, Kim Tillie, Patrick Auda et Erik Murphy ce matin, c'est au tour de Trey McKinney Jones (1,98 m, 29 ans) de faire escale au Pays du Soleil levant en paraphant un contrat avec l'équipe de Gunma Crane Thunders (D2 Japon), club basé à Maebashi.

Sur la saison écoulée, le natif de Milwaukee (Wisconsin) évoluait en Allemagne à Bonn où il tournait en Bundesliga à 6,7 points à 51% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds et 1,1 passe décisive.

Arrivé en Europe pour sa deuxième saison professionnelle après un an aux Mad Ants de Fort Wayne en G-league, il avait rejoint le BCM pour une expérience mitigée. Capable du meilleur (MVP de la cinquième journée de la saison 2014/15 avec une pointe à 25 points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 28 d'évaluation) comme du bon moins bon (7,7 points à 34,7% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 1 passe décisive pour 6,9 d'évaluation), McKinney-Jones n'était pas revenu dans le Nord au début de l'année 2015 car il ne se sentait pas bien en France. Il n'aura donc pas laissé un souvenir impérissable chez les supporters du BCM.

Revenu dans son ancienne équipe de Mad Ants de Fort Wayne, il a aussi effectué des passages en Hongrie et en Israel avant de jouer à nouveau à Fort Wayne (2 ans) tout en jouant une rencontre NBA sous le maillot des Indiana Pacers. Passé ensuite par le Japon, il s'établissait la saison passée à Bonn en Allemagne.