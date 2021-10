Turquie : 21 points pour Beaubois, 14 rebonds pour Kaba

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Anadolu Efes SK

En Turquie, on a joué la deuxième journée de la saison de la première division masculine ce week-end. Outre les 41 points de l'ancien Strasbourgeois Bonzie Colson, l'Anadolu Efes a passé une correction au club voisin du Besiktas. Malgré la présence de l'ancien joueur NBA Rondae Hollis-Jefferson (6 points à 2/8 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive en 23 minutes), le Besiktas s'est incliné 101 à 55. Passé au travers jeudi à Madrid, Rodrigue Beaubois a cette fois fini meilleur marqueur (21 points à 6/7 aux tirs dont 3/4 à 3-points, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d'évaluation en 22 minutes). Adrien Moeman n'a pas joué.

Un autre Français s'est illustré sur cette deuxième journée, il s'agit de l'intérieur Alpha Kaba. Lors de la victoire de Gaziantep à Yalova (89-93), qui vient d'engager Ilkan Karaman pour remplacer Alexandre Chassang, le Blésois a montré ses qualités de rebondeur, prenant le total de 14 rebonds. Il a toutefois manqué le double-double (9 points) à cause d'un manque de réussite aux tirs (3/9). Il a également contré 2 tirs, dont celui ayant permis de sceller la victoire (à voir ci-dessous).

İşte Alpha Kaba'nın günün ilk maçına damga vuran müthiş bloğu! @gantepbasketbol



pic.twitter.com/3GAwRpqYdV — ING Basketbol Süper Ligi (@basketsuperligi) October 3, 2021

Enfin, Nando De Colo n'était pas sélectionné parmi les cinq joueurs étrangers du Fenerbahçe Istanbul pour disputer la rencontre contre Petkim (victoire 71-63).