Turquie : Amath M'Baye en feu contre Beşiktaş

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BCL

Cette année 2021 démarre de la meilleure manière pour Amath M'Baye (2,05 m, 31 ans). Opposé cet après-midi au Beşiktaş Istanbul (6e), l'international français a terminé MVP du match avec une ligne statistiques impressionnante : 28 points à 9/12 aux tirs dont 5/7 à 3-points et 5/5 aux LF, 2 rebonds et 5 passes pour 34 d'évaluation. Et bien entendu avec la victoire en prime, 74-82. Son équipe, le Pinar Karsiyaka est 2e de la BSL. Demain, les deux équipes s'affrontent de nouveau, toujours dans le cadre du championnat. A suivre une nouvelle grosse performance de sa part ?



Quelques actions d'Amath M'Baye cet après-midi :