Turquie : la saison 2019/20 officiellement annulée

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : TBF

Hidayet Türkoğlu, président de la Fédération turque, a officiellement annoncé l'annulation de la saison 2019/20, en raison du coronavirus. Cette décision est effective à la fois pour la première division (Beko Basketbol Ligi) et la seconde division (Türkiye Basketbol Federasyonu).

Il n'y aura donc ni champion de Turquie, ni montées, ni relégations cette saison. À noter que la course au titre en BSL était serrée après 23 journées. L'Anadolu Efes des Français Adrien Moerman et Rodrigue Beaubois et le Pinar Karsiyaka Izmir d'Amath M'Baye étaient au coude à coude. L'Anadolu Efes compte un seul point d'avance grâce à ses 21 victoires et 2 défaites contre 20 victoires et 3 défaites pour son rival.



Le classement actuel sera utilisé pour attribuer les places européennes de la saison 2020/21.