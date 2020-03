Turquie : Sammy Mejia n'a pas joué, De Colo s'est amusé

Lors de la rencontre entre Tofas Bursa et le Fenerbahçe Istanbul, la star de l'équipe visiteuse, Sammy Mejia n'a pas joué. L'ailier américano-dominicain avait déclaré ce samedi sur Twitter "ne pas avoir envie de jouer" en ces temps de pandémie mondiale, alors que la 23e journée du championnat turc était maintenue, avec des matchs à huis clos. Son coéquipier et compatriote Devin Williams a fait de même.

Au final, le Fenerbahçe s'est imposé 84 à 75 avec 19 points à 6/9 aux tirs, 5 rebonds et 9 passes décisives de l'arrière français Nando De Colo. Léo Westermann n'est entré que 6 minutes et Joffrey Lauvergne n'a pas participé à la rencontre.

Après la rencontre, le coach du Fenerbahçe Zeljko Obradovic a déclaré qu'il était "difficile de parler de basket lorsque tout le monde a l'esprit ailleurs".

I play basketball in Turkey. I have a game tomorrow. I don’t want to play! Prevention is always better than trying to cure. #SafetyFirst