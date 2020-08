Tyrone Brazelton signe en Bulgarie, pour le Levski Lukoil

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Basketball Champions League

En Grèce depuis la mi-saison 2017/18, Tyrone Brazelton (1,83m, 33 ans) va poser ses valises en Bulgarie. Le meneur américain s'est engagé avec le Levski Lukoil, en provenance de Kolossos.

Passé par Le Havre (13,3 points, 2,5 rebonds et 3,7 passes décisives pour 11,9 d'évaluation de moyenne en 2014/15) et Gravelines-Dunkerque (8,6 points et 2,6 passes décisives pour 7,8 d'évaluation de moyenne en 2015/16), Tyrone Brazelton continue d'aligner des statistiques similaires. Lors du dernier exercice, il compilait 6,5 points, 2,4 rebonds et 3,4 passes décisives pour 7,4 d'évaluation. Pologne, Allemagne, États-Unis, Ukraine, Lituanie, Biélorussie, Chine, Turquie et donc France et Grèce, le natif de Chicago est un véritable globe-trotter.