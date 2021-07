Tyrus McGee (ex-Pau Lacq-Orthez) en partance pour Burgos

Selon des informations données par le journaliste espagnol, Chema de Lucas, Tyrus McGee (1,88 m, 30 ans) devrait rallier Burgos, vainqueur en titre de la Basketball champions League (BCL) en 2020 et 2021. Lors de la saison 2019-2020, l'arrière américain de Pau-Lacq Orthez avait brillé, avec 12,9 points à 48,9% de réussite aux tirs, dont 39,1% à 3-points, 3 rebonds et 2,5 passes décisives.

Sur la saison écoulée, il évoluait dans le championnat israélien, à Holon, aux côtés du Français Frédéric Bourdillon. Un championnat dans lequel il s'est particulièrement distingué avec 18,1 points de moyenne. En BCL, ses statistiques étaient légèrement moins bonnes (12,5 points à 47,9% aux tirs, 2,6 rebonds et 2,2 passes décisives). Le club israélien avait atteint les quarts de finale de la compétition.

