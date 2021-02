Un an après le triomphe de la JDA Dijon à Disney, Saulius Kulvietis rebondit à Riga

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il y a exactement un an, le 16 février 2020, la JDA Dijon écrivait l'une des plus belles pages de son histoire en s'adjugeant la Leaders Cup aux dépens de l'ASVEL en finale et plus aucun trophée n'a été attribué dans le basket français. Et si le club bourguignon continue de caracoler en tête du classement, la plupart des acteurs de cette belle aventure made in Disney se sont étalés aux quatre coins du monde, de l'Espagne (Rasheed Sulaimon) au Japon (Richard Solomon).

L'un d'entre eux, Saulius Kulvietis, était censé défendre les couleurs du Rytas Vilnius cette saison mais une blessure l'a empêché d'honorer son contrat. Il a finalement retrouvé preneur en Lettonie, du côté du VEF Riga. Sevré de compétition depuis le 1/8e de finale retour de BCL le 11 mars 2020 à Nijni Novgorod, il renouera d'emblée avec la Ligue des Champions puisque son nouveau club affrontera Igokea, Burgos et Tenerife lors du second tour de la compétition FIBA.