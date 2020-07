Un an après sa signature à Strasbourg, Xavier Cooks prolonge à Sydney

Le poste 4/3 Xavier Cooks (2,03 m, 24 ans) prolonge l'aventure en Australie, au Kings de Sydney.

Engagé par Strasbourg, il n'y a finalement jamais joué

Signé par la SIG Strasbourg à l'été 2019 pour un tarif très intéressant, celui qui était décrit comme la recrue préférée de Vincent Collet n'aura jamais porté le maillot de la formation alsacienne en raison d'une déchirure au ménisque subie durant pendant la préparation à la Coupe du monde 2019 avec la sélection australienne. Alors que la SIG voulait inclure une période d'essai à son contrat, l'ancien joueur de l'université de Winthrop (17,2 points, 8,8 rebonds et 3,6 passes décisives et 2,1 contres en 30 minutes pour sa saison senior en 2017/18) a refusé ce changement et les deux parties n'ont ainsi jamais collaboré.

L'ancien joueur du club allemand du s.Oliver Wurzburg, finaliste de la FIBA Europe Cup 2019 (défaite face à la formation sarde de Sassari, a finalement rejoint les Kings de Sydney où il tournait à 6 points à 42,5% de réussite aux tirs, 8,9 rebonds et 1,9 passe décisive pour 13,4 d'évaluation en 24 minutes sur 14 matchs. Il a été l'un des acteurs majeurs de la très belle saison des Kings qui ont atteint la grande finale pour la première fois depuis 2008.

"Bien qu'il se soit joint à nous tard, Xavier a joué un rôle important dans le succès de notre équipe la saison dernière et je suis ravi qu'il reste à Sydney avec nous, a commenté son coach Will Weaver. Nous sommes fiers que, comme beaucoup de ses coéquipiers (Brad Newley, Craig Moller, Shaun Bruce, Jordan Hunter et Didi Louzada) Xavier pense que Sydney est le meilleur endroit pour grandir vers ses rêves de jouer au plus haut niveau."

It's official, he's back!



The Sydney Kings are excited to announce that local talent @xaviercooks9 has re-committed to the Club for the upcoming @NBL season.



Details: https://t.co/8fig0krqsh pic.twitter.com/eCFCsETLvE