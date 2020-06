Un an de plus en Roumanie pour Dusko Vujosevic

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Vincent Janiaud

Le célèbre entraîneur serbo-monténégrin Dusko Vujosevic (61 ans) va prolonger son contrat d'une saison au Cluj Napoca.

Le coach à l'énorme palmarès (coach de l'année en EuroLeague 2009, vainqueur de la coupe Korac en 1989, cinq fois champion de la ligue adriatique, six fois champion de Serbie, cinq fois champion du Monténégro, champion de la ligue Yougoslave en 1987, trois fois vainqueur de la coupe de Serbie, deux fois vainqueurde la coupe de Yougoslavie et une fois champion de la coupe de Roumanie) a commencé sa carrière de coach principal au Partizan Belgrade en 1989 avant de rejoindre le club rival de l'Etoile Rouge de Belgrade. Passé également par trois clubs italiens, il est revenu au Partizan en 2001 et y est resté neuf saisons. Après une expérience ratée au Partizan Belgrade, il est revenu au Partizan où il a encadré Leo Westermann, Joffrey Lauvergne et Boris Dallo. Il a ensuite connu une expérience difficile au Limoges CSP en 2016/17.

Il a ensuite rejoint la sélection bosnienne pour les qualifications à la Coupe du Monde 2019 mais malheureusement a du stopper cette mission afin de subir une greffe de rein.

En 2019, il s'est engagé pour le club de Cluj en Roumanie afin d'occuper le poste de "coordinating coach". Son équipe étant classée à la première place au moment de l'arrêt de la saison régulière, il a été prolongé.