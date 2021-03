Un an de plus pour Chris Johnson à Holon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Très performant cette saison, que ce soit dans le championnat israélien (15,2 points à 55%, 4,7 rebonds et 1,5 passe décisive pour 16,8 d'évaluation) ou en Champions League (12,5 points à 48%, 5 rebonds et 1,4 passe décisive), Chris Johnson (1,98 m, 30 ans) s'est assuré la sécurité de l'emploi. L'ancien ailier du BCM Gravelines-Dunkerque et de la JL Bourg a d'ores et déjà prolongé son contrat d'un an avec l'Hapoel Holon, actuel quatrième de Winner League, s'engageant ainsi jusqu'en 2022.

« Je suis heureux de rester à Holon pour une nouvelle année », a déclaré l'ailier aux 147 matchs NBA. « Je me sens très bien au sein du club. Les entraîneurs font du bon travail pour exploiter au maximum mon potentiel. Nous sommes au milieu d'une belle saison et j'ai déjà hâte d'être à la saison prochaine. Je tiens à féliciter mes coéquipiers qui s'investissent quotidiennement, sans jamais renoncer. »

Vainqueur de la Coupe d'Israël en 2019, Chris Johnson a toujours la possibilité d'étoffer son palmarès cette saison. Grâce notamment aux 17 points et 6 passes décisives de Frédéric Bourdillon, son équipe s'est qualifiée hier soir pour le Final Four de la Balkan League en battant les Bulgares de Plovdiv après prolongation (95-93). De plus, l'Hapoel Holon est actuellement en tête de son groupe du Top 16 de la BCL et pourrait se qualifier pour le Top 8 dès mercredi dans l'éventualité d'un succès à domicile contre Brindisi.