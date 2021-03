Un arbitre positif à la Covid-19, Eddie Viator officie un match à deux en BCL

En manque de rythme et souvent critiqués ces derniers temps, les arbitres français doivent s'adapter à tout type de situation. Désigné sur le derby turc entre le Tofas Bursa et l'Hapoël Holon en Basketball Champions League, l'arbitre guadeloupéen Eddie Viator a officié cette rencontre à deux.

"Garder le contrôle de la rencontre quoi qu'il se passe"

Le Bulgare Martin Horozov positif à la Covid-19, le Francilien a sifflé avec le seul Carsten Straube (Allemagne).

"Les joueurs s’en moquaient de savoir s’il y avait deux ou trois arbitres, explique-t-il à Referee Time. Eux ils voulaient juste gagner le derby ! Tout derby se gagne. Ça s’est joué comme un derby et on a arbitré comme un derby. On a dû sanctionner les deux équipes de fautes techniques, d’une antisportive, on a dû gérer des simulations, faire de la gestion … mais le mot d’ordre était la discipline. On devait garder le contrôle de la rencontre, quoi qu’il puisse se passer. J’ai dit à Carsten : « je ne veux pas qu’on se cache derrière le fait qu’on soit deux ce soir ». On devait faire comme si on était trois, quatre, cinq, six (rires), et garder le contrôle de la rencontre. Et à la fin, le match est sous contrôle et tous les acteurs de la rencontre nous ont fait confiance."