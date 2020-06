Un cas de Covid-19 décelé au sein de l'effectif de l'Unicaja Malaga

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Unicaja Malaga

À huit jours du début du tournoi final organisé par la Ligue Espagnole de Basket, l'Unicaja Malaga a annoncé, dans un communiqué officiel, qu'un membre de son effectif a été testé positif au Covid-19. Ce cas, asymptomatique, a été décelé lors des derniers tests réalisés sur la totalité des membres du club qui se déplaceront à Valence pour disputer la fameuse compétition.

Sans pour autant donner le nom du joueur touché par le virus, l'Unicaja Malaga dit avoir adopter les mesures strictes indiquées dans le protocole de la CSD et de l'Association des médecins en collaboration avec l'ACB. Par conséquent, "cette personne a été isolée de l'équipe" et ne remet aucunement en cause la participation du club espagnol au tournoi organisé par la Liga Endesa. Le reste du groupe continue de s'entraîner normalement, avant le déplacement vers Valence, qui aura lieu ce jeudi, en vu de participer au tournoi de fin de saison qui débute le 17 juin prochain.

Le joueur en question s'est exprimé

Bien que le club n'ait pas communiqué l'identité du joueur concerné, ce dernier s'est lui-même exprimé. L'arrière Francis Alonso (1,91m, 24 ans), qui avait été prêté en deuxième division espagnole cette saison, a tenu à clarifier sa situation via un message posté sur ses réseaux sociaux :

"Je suis reconnaissant que personne n'ait été blessé par cette situation. Je suis conscient que cela aurait pu être bien pire, à la fois pour moi et pour les gens autour de moi. Je voulais préciser que selon ce dernier test, les services médicaux ont confirmé que je suis dans la dernière phase de guérison et que je n'ai PAS été à risque de contagion."

Ce court message était accompagné d'un communiqué personnel retracant les étapes par lequel il est passé avant de découvrir qu'il était positif au Covid-19 :

"Bonjour à tous. À la suite de la déclaration faite par l'Unicaja, je voudrais clarifier certaines choses pour éviter toute inquiétude. Le jour où je suis arrivé à Malaga pour m'entraîner, ils m'ont testé et il a été déterminé que j'avais déjà passé le Covid-19, qui n'était pas actif, c'est-à-dire que j'avais des anticorps. C'était quelque peu surprenant pour moi, car j'étais complètement asymptomatique. Le club a testé ma famille, après avoir détecté mes anticorps, tous négatifs. Le club a continué de tester et mes résultats et ceux de ma famille étaient favorables à la poursuite de l'entraînement. La dernière fois, un positif est apparu. Les résultats de ce test confirment que j'ai encore des anticorps et que malgré le fait de ne pas pouvoir contaminer, l'ACB a mis en place des protocoles qui doivent être respectés et qui rendent ma participation au tournoi très difficile. Ça a été une année difficile pour moi, je pensais que j'avais déjà tout laissé de côté, mais maintenant je me retrouve avec ça. Depuis que l'on m'a dit que j'étais positif, ma seule préoccupation a été de ne pas nuire à tout le travail que l'équipe a fait durant ces dernières semaines. Je suis sûr qu'ils vont très bien jouer dans le tournoi et je veux que vous sachiez que pour moi, être avec le groupe ces semaines a été la meilleure chose que j'ai obtenue cette année. Bonne chance à l'Unicaja, je vous soutiendrai d'ici."

Agradecido de que nadie haya salido perjudicado de esta situación. Soy consciente de que esto podría haber sido mucho peor, tanto para mi como para la gente de mi alrededor y doy gracias @unicajaCB pic.twitter.com/QYM2jiyesN

— Francis Alonso (@francisalonso10) June 8, 2020