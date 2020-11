Un groupe allemand remanié pour affronter la France et le Monténégro

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Avec six nouveaux joueurs par rapport au précédent rassemblement, c’est une Nationalmannschaft remaniée qui va jouer à Pau cette semaine. Les joueurs de Henrik Rodl y affronteront le Monténégro vendredi à 21h puis la France dimanche à 15h00.

Pour ces deux matchs de qualification à l’EuroBasket 2022 (bien qu'elle soit déjà qualifiée, car elle co-organise l'événement), l’Allemagne pourra compter sur l’expérience de Robin Benzing et ses 146 sélections.

De nouveaux joueurs font leurs premiers pas sous le maillot blanc et noir comme Lukas Meisner, Kenneth Ogbe et Adam Schoormann. Après avoir perdu contre la Grande-Bretagne (81-73) et gagner contre la France (83-69), l’Allemagne a un bilan d’une victoire et une défaite, comme toutes les autres équipes de ce groupe G.

Les joueurs selectionnés :