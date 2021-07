Un groupe B très ouvert : Le Nigéria vers l'exploit, l'Australie enfin ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Si dans le groupe A les Etats-Unis sont clairement favoris devant la France - médaillée de bronze à la Coupe du Monde 2019 - et l'excellent collectif de la République tchèque, le groupe B apparaît comme très ouvert. L'Australie, l'Allemagne, l'Italie et le Nigéria se disputeront deux ou trois places pour les quart de finale. Sans que l'on ne puisse dire en avance qui seront les heureux élus.

L'Australie à la recherche d'une médaille, enfin

Après avoir échoué d'un rien à la quatrième place des Jeux olympiques de Rio en 2016, puis à la même place à la Coupe du Monde 2019, l'Australie veut aller chercher une médaille, enfin. Avec son expérience collective, son talent, ses joueurs d'expérience (Patty Mills, Joe Ingles, Matthew Dellavedova) et des valeurs montantes (Dante Exum, Jock Landale, Matisse Thybulle), les Boomers sont les favoris de ce groupe B.

Le Nigéria comme outsider

Pour leur premier match dans la compétition, ce dimanche contre le Nigéria, à 10h20 heure française, ils auront à envoyer un message. Car s'ils ont battu 108-69 la sélection nigérianne à Las Vegas la semaine passée, cette dernière a également impressionné dans le Nevada avec un succès contre Team USA et un autre, large, face aux vice-champions du monde 2019, les Argentins. Avec huit joueurs et un coach NBA, elle présente une potentialité très élevée.

L'Italie avec audance mais sans taille

Mais ce sont l'Italie et l'Allemagne qui vont ouvrir le bal dans ce groupe B, à 6h40 heure française. Les deux sont passés par un Tournoi de Qualification Olympique (TQO) qui leur a donné de l'expérience collective dans des matches couperets, et donc de la confiance puisqu'ils l'ont emporté. L'Italie notamment, avec sa victoire finale contre la Serbie à Belgrade, a surpris. A Nicolo Mannion, Achille Polonara et Nicolo Melli, Danilo Gallinari, la star de la balle orange nationale, s'est ajoutée. Reste à savoir si l'absence de taille, particulièrement au poste 5, ne sera pas un handicap.

L'Allemagne sans ses stars NBA, mais avec un savoir-faire EuroLeague

De la taille et des intérieurs, l'Allemagne n'en manque pas. De plus, la sélection compte de nombreux joueurs évoluant en EuroLeague, et pas seulement au sein des deux clubs phares du pays, l'ALBA Berlin et le Bayern Munich (trois). Niels Giffey (Zalgiris Kaunas), Johannes Voigtmann (CSKA Moscou) et Danilo Barthel (Fenerbahçe Istanbul) évoluent dans des clubs de prestige. En revanche, les trois joueurs allemands les mieux installés en NBA, Dennis Schroder (assurance), Maxi Kleber (tendon d'Achille) et Daniel Theis, sont forfait. Moritz Wagner aura un coup à jouer pour être le leader de l'équipe, lui qui a été MVP du TQO de Split.

Les matches du groupe B, heure française :