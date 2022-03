Un joueur de Venise arrêté après 40 kilomètres à contresens sur l'autoroute

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Brillant dans la victoire de Venise 81-57 contre Patras en EuroCup ce mercredi avec 12 points inscrits, Victor Sanders (1,96 m, 27 ans) a sûrement disputé son dernier match avec le Reyer hier soir... Parti faire la fête après la rencontre, l'arrière originaire de Portland a d'abord suscité une intervention de police dans un bar de Mestre après une altercation avec d'autres clients, avant de semer la panique sur l'autoroute, rapporte VeneziaToday. En état d'ébriété, il a roulé pendant 40 kilomètres sur l'autoroute à contresens, avant d'être arrêté par la police sur les coups de 6h du matin à Conegliano.

Outre les problèmes judiciaires dont il risque de faire face, à commencer par la suppression de son permis de conduire, Victor Sanders devrait logiquement être licencié par Venise. Le club a pris note ce matin « des évènements déplorables et très sérieux de la nuit, et condamne avec la plus grande fermeté les actes de Sanders. »

Passé par Anvers et Trento, Victor Sanders avait rejoint Venise cette saison et tournait jusqu'ici à 7,4 points à 37%, 1,5 rebond et 1,6 passe décisive en EuroCup.