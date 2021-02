Un nouveau club pour D.J. Cooper, qui remplace Pooh Jeter à Dnipro en Ukraine

Après avoir démarré la saison en Jeep ELITE, à l'Elan Chalon, D.J. Cooper (1,83 m, 30 ans) a signé au Mexique puis en Pologne. Mais le meneur étasunien n'a pas réussi les examens médicaux sur place, l'empêchant ainsi de porter les couleurs de Stal Ostrow.

En remplacement de Pooh Jeter

Libre de tout contrat, il vient ainsi de retrouver preneur. Cette fois c'est pour le club ukrainien de Dnipro, actuel deuxième du championnat national (15 victoires, 6 défaites) que l'ancien MVP de Pro A a signé. Il y remplace le champion de France 2015 Pooh Jeter. Reste à savoir s'il va pouvoir y jouer et relancer sa carrière, stoppée en début de saison 2018-2019 par un test antidopage positif, ayant entraîné une suspension de deux saisons.

