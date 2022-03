Un nouveau trophée pour Sandrine Gruda avec Schio

À L'ÉTRANGER

Et un nouveau titre pour Sandrine Gruda ! L'intérieure française a remporté la Coupe d'Italie avec Schio ce lundi en s'imposant 88-81 contre la Virtus Bologne. L'internationale n'a pas fait les choses à moitié en claquant un beau double-double avec 14 points (à 7/18 aux tirs) et 11 rebonds (dont 5 offensifs) en 37 minutes.

A San Martino di Lupari, à 1 heure de route de Schio, Giorgia Sottana (17 points et 5 passes décisives) & co ont régalé offensivement avec un premier quart-temps conclu sur le score de 30 à 24. Derrière, les Vénitiennes ont continué à creuser l'écart à la mi-temps 53-41 et n'ont jamais été réellement inquiétées par leurs adversaires. Ce succès 89-81 permet à la Familia Schio de remporter sa 13e Coupe d'Italie.