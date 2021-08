Un Patty Mills de gala permet à l'Australie de décrocher la première médaille olympique de son histoire

La cinquième tentative aura été la bonne pour l'Australie. Arrivés quatre fois au pied du podium (1988, 1996, 2000 et 2016), les Boomers ont réussi à accéder pour la première fois de leur histoire sur un podium olympique (3e) grâce à leur victoire (107-93) samedi à Tokyo, contre la Slovénie, championne d'Europe en titre lors de la petite finale des Jeux 2021. Patty Mills a réalisé une performance extraordinaire, avec 42 points 15/31 de réussite aux tirs, dont 4/15 à 3-points et 9 passes décisives.

BOOMERS BREAK THROUGH



After years of heartbreak and near misses, the Boomers clinch a first-ever men's Olympic basketball medal for Australia!



Patty Mills with a performance for the ages.



PTS:

FG%:

AST:

EFF: #Tokyo2020 | #Basketball pic.twitter.com/0OtgjY5AxE