Un tir au buzzer et 25 points : héroïque Sylvain Francisco lors d'un exploit à Barcelone !

Dans une saison, certaines performances marquent les esprits plus que d'autres. Sylvain Francisco vient certainement de réaliser l'une d'entre elles ce dimanche 9 janvier 2022. En déplacement sur le parquet du FC Barcelone, l'ancien meneur des Metropolitans, du Paris Basketball et de la Chorale de Roanne a grandement contribué à la victoire de Manresa (95-96, a.p) dans le derby catalan en allant arracher la prolongation au buzzer au prix d'une remontée de balle expresse.

Au final, le natif de Créteil termine meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points à 8/14, accompagnés de 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Le Français a bien été aidé par un ancien pensionnaire du LNB, Chima Moneke (18 points, 13 rebonds et 2 passes décisives). Ismael Bako, champion de France en titre, s'est chargé de crucifier Barcelone dans les dernières secondes de la prolongation. Avec cette victoire, Mansera confirme sa victoire lors du tournoi de Catalogne et reste surtout en course pour un ticket européen avec sa 6e place actuelle.