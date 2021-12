Utena en Lituanie, la nouvelle destination d'Adreian Payne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Adreian Payne (2,08 m, 30 ans), le 15e choix de la Draft NBA de 2014, va découvrir un nouveau pays. Après la Turquie en 2020 où il n'aura joué que 5 matches pour l'OGM Ormanspor, l'intérieur n'avait pas trouvé d'autres points de chute jusqu'ici, même si le Rytas Vilnius l'avait convoité. C'est à la Juventus Utena, actuel troisième du championnat lituanien (avec 8 victoires et 4 défaites) qu'il va désormais jouer.

Avant de jouer en Turquie, Adreian Payne a porté les couleurs de l'ASVEL en deuxième partie de saison 2018-2019 puis lors de la saison 2019-2020. Il y compilait 10,7 points à 50,7% de réussite aux tirs et 4,2 rebonds en 19 minutes sur 28 rencontres de championnat de France et d'EuroLeague sur sa dernière saison sur place.

Le club était depuis longtemps à la recherche d'un intérieur d'expérience : Norbert Giga et Gintautas Matulis sont actuellement blessés. Même refrain pour Martynas Gecevičius et Jaylin Airington blessés lors du match contre Šiauliai. L'ancien joueur de Boulazac Patrick Miller, l'homme fort de l'équipe, s'est absenté pour une toute autre raison : il assiste à la naissance de son fils auprès de sa femme.

Si Adreian Payne a un sacré CV et qu'il bénéficiera d'un gros salaire (entre 15 000 et 17 000 dollars par mois), son coach Žydrūnas Urbonas s'attend pas à des miracles de suite de la part de son joueur : "J'imagine que seule une personne qui a pris l'avion pour nous rejoindre ne déplacera pas des montagnes en seulement deux ou trois jours. Mais c'est déjà bien, c'est une lueur d'espoir".

Le directeur de l'équipe Eimantas Skersis est sur la même longueur d'onde que son coach : "(On) ne se rend compte qu'Adreain n'a pas joué depuis longtemps, mais on n'a pas besoin de miracle. Nous avons une bonne équipe et nous voulons qu'un joueur comme cela la rende encore meilleure. Nous pensons que c'est exactement ce qu'est Adreian".