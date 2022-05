Vainqueur de la BCL, Tenerife s'intéresse à Damien Inglis

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo V Salgado

Vainqueur de la Ligue des Champions (BCL) et prochainement en quarts de finale de Liga Endesa face à la Joventut Badalona, Tenerife commence déjà son intersaison en vue de la saison 2022-2023. D'après El Correo, le club canarien souhaiterait faire venir Damien Inglis (2,06 m, 27 ans ce vendredi). Arrivé au Bilbao Basket en novembre dernier, l'intérieur pourrait rejoindre un autre club espagnol évoluant en Liga Endesa, plus prestigieux encore. Dans la formation basque, le Guyanais a réalisé l'une de ses meilleures saisons en carrière, en tournant à 11,5 points à 55,2% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds, 2 passes décisives et 0,8 interception pour 13,8 d'évaluation en 23 minutes de jeu, en sortie de banc.