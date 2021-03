Vainqueur de la Copa de la Reina avec Gérone, Alfred Julbe entre dans l'histoire

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Deux semaines après le FC Barcelone à la Copa del Rey, c'est une équipe catalane qui a remporté la Copa de la Reina. Gérone s'est imposé 72 à 62 contre Valence, qui évoluait à domicile.

Une victoire qui permet à la légendaire Laia Palau d'ajouter une ligne à son palmarès mais surtout à l'ancien coach du Limoges CSP Alfred Julbe d'entrer dans l'histoire. Le Catalan devient le deuxième entraîneur à avoir remporté la Copa del Rey (avec Badalone en 1997) et la Copa de la Reina. A 60 ans, il rejoint dans l'histoire Miki Vukovic (décédé mi-janvier), vainqueur à quatre reprises de la Copa de la Reina avec Ros Caseres avant de gagner la Copa del Rey avec Valence en 1998.

Arrivé début novembre à Gérone, Alfred Julbe est troisième du championnat espagnol avec 23 victoires et 3 défaites. Devant se trouve Valence (24 victoires, 1 défaite) et Avenida Salamanque (25 victoires, 0 défaite) qu'il va affronter en quart de finale de l'EuroLeague les 17 et 19 mars.

