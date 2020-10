Vainqueure de Saragosse, la JDA Dijon remporte la médaille de bronze de la BCL !

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Dépassés en demi-finale par Burgos et presque jamais dans le rythme, les Dijonnais avaient sans doute à cœur de se racheter. C’est en tout cas ce que montrait l’entame de match. Avec un Hans Vanwijn (8 points et 5 rebonds à la pause, 11 points et 9 rebonds) omniprésent dans le combat et dominateur, contre Robin Benzing (8 points à 2/10).

Avec deux tout petits ballons perdus seulement à la pause, la JDA développait son basket. Les meneurs trouvaient les intérieurs, et Alexandre Chassang le chemin du cercle (35-26, 17'). Saragosse finissait fort avant la pause avec une grosse défense de zone (35-30, 20').

La défense, le maître mot

Mais le retour des vestiaires était meilleur côté Bourguignon. Jason Thompson (16 points et 8 rebonds) sortait la boite à gifles et Saragosse était dans le dur (45-34, 24'). À créditer d’une réussite catastrophique de loin (6/28 au final) devant la défense bourguignonne, les Espagnols allaient chercher leurs points sur la ligne, à l’image de l’ancien monégasque Dylan Ennis (15 points à 3/14 au tir), en difficulté aux tirs mais bon sur la ligne des lancers (60-57, 35').

En bon amateur de money time serrés, David Holston (20 points 5 rebonds et 6 passes) - bien meilleur qu’en quart et en demi-finale - donnait d’abord de l’air à 3 points (65-57, 36"). Avant d'inscire au lay up et de finir le travail aux lancers.

Plus combatif et avec une meilleure défense, Dijon finit donc par l'emporter face à Saragosse(70-65). Sérieuse et appliquée, la JDA Dijon s’adjuge ainsi une jolie médaille de bronze de cette Basketball Champions League 2019-2020.

