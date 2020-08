Valdelicio Joaquim (ex-Le Havre, Quimper) rempile avec le champion d'Angola

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Reparti dans son pays natal à l'été 2019, Valdelicio Joaquim (2,08m, 30 ans) rempile à nouveau, pour une année supplémentaire avec l'Atletico Petroleos de Luanda, champion d'Angola en titre. Passé par la Pro B, il a également eu l'opportunité de porter les couleurs de son pays lors de la dernière Coupe du Monde.

En deux saisons, avec Le Havre d'abord et Quimper ensuite, Valdelicio Joaquim a pris part à 56 rencontres de Pro B. En retrait pour ses débuts, dans un collectif en difficulté, il s'est montré plus performant lors de sa seconde saison en France. Au total, il a compilé 12,1 points à 56,1% de réussite aux tirs et 6,5 rebonds pour 14,3 d'évaluation. Des performances qui lui ont permis d'être sélectionné pour participer à la Coupe du Monde 2019 avec l'Angola, nation forte du basketball africain. Il a tourné à 11,6 points à 52,5% de réussite aux tirs et 5 rebonds pour 12,4 d'évaluation en 23 minutes de moyenne.