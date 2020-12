Valence : Louis Labeyrie a retrouvé la compétition

À L'ÉTRANGER

De retour sur la feuille de match en EuroLeague contre l'Anadolu Efes Istanbul, Louis Labeyrie a cette fois rejoué. Forfait depuis fin novembre à cause d'une entorse de la cheville, l'intérieur français a passé plus de 24 minutes sur le parquet. De quoi cumuler 6 points à 2/4 aux tirs et 6 rebonds pour 12 d'évaluation lors de la victoire de Valence chez l'Estudiantes Madrid (81-86), qui s'est dessinée dans le dernier quart-temps.