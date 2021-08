Valérie Garnier : "Toutes les joueuses étaient à l'unisson pour aller chercher cette victoire"

Valérie Garnier (56 ans) va commencer à collectionner les médailles internationales en tant que sélectionneure de l'équipe de France. Aux cinq (argent à l'Euro 2013, 2015, 2017, 2019 et 2021) déjà récoltées, est venue s'ajouter une de bronze samedi à l'issue de la petite finale remportée par l'équipe de France contre la Serbie. Si le revers subi contre le Japon a laissé indubitablement des traces, la Choletaise a tenu à souligner la remobilisation de ces joueuses. Et a détaillé le travail réalisé en amont par son staff pour faire déjouer une équipe qui les avaient vaincues il y a un mois, lors de la finale de l'Euro 2021 (63-54). C'est ce qu'elle a expliqué à l'Equipe après la rencontre.

" On a travaillé jusqu'à 3 heures et demie ou 4 heures du matin avec le staff. On est arrivés avec un plan de jeu et une conviction qu'on pouvait le faire. L'idée, c'était de renverser le style des Serbes. C'est ce qu'il s'est passé. Toutes les joueuses étaient à l'unisson pour aller chercher cette victoire. Quand je suis entrée dans la pièce et que j'ai vu le regard des joueuses pour la séance vidéo, je savais qu'elles étaient là pour faire quelque chose. Ce qui m'émeut, c'est de voir les larmes de tout le monde. Cela a été un tel soulagement "