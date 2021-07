Valérie Garnier avant le match France - Nigéria : "Ce sera un vrai combat"

Trois jours après sa défaite inaugurale contre le Japon (74-70) dans le tournoi olympique, l'équipe de France féminine se trouve dans l'obligation de gagner face au Nigeria ce vendredi, à 10h20 heure française, pour espérer atteindre les quarts de finale. Pour ce faire, la sélectionneuse des tricolores, Valérie Garnier, estime que son équipe devra augmenter l'intensité défensive. C'est ce qu'elle a affirmé ce jeudi, à la veille du match.

"On aborde ce match avec toute la détermination nécessaire. Il est nécessaire de gagner avec le plus grand écart possible pour atteindre notre objectif de qualification en quarts de finale. On a analysé ce match du Japon, et ce qu'il nous a fait défaut. On a laissé beaucoup trop de layups et de tirs ouverts. On a eu des oublis à 3-points. Quand on voit que l'écart n'est que de quatre points, il y a une remise en question individuelle et collective. C'est un match déterminant pour les deux équipes."