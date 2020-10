Vasco Evtimov est devenu entraîneur en Bulgarie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Chernomorets Burgas

L'information a été repérée par le journaliste Cyril Camacho : Vasco Evtimov (43 ans) est le premier coach du championnat bulgare à avoir été contrôlé positif au coronavirus. Ce qu'il faut retenir n'est évidemment pas que l'enfant de Vienne (Isère) ait été contaminé, même si on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, mais bien qu'il ait réussi à devenir entraîneur, comme il le souhaitait.

Retiré des parquets depuis cinq ans, et une dernière danse sous les couleurs du Levski Sofia, le champion de France 1998 (avec l'Élan Béarnais) avait annoncé depuis le début qu'il souhaitait se reconvertir dans le coaching. Entre-temps, il a tenu une promesse faite à Dean Smith, son mentor à North Carolina, en retournant sur le campus des Tar Heels afin d'obtenir son diplôme en communication et terrorrisé de multiples carpes dans les points d'eau en Bulgarie. Mais le 16 septembre dernier, le Chernomorets Burgas, neuvième de la dernière édition de NBL, lui a offert la chance qu'il attendait en lui proposant le poste de head coach.

« Diriger une équipe professionnelle est quelque chose que j'ai toujours voulu faire », a-t-il déclaré après sa nomination. « J'aimerais remercier le BC Chernomorets de m'avoir donné cette opportunité. Je suis impatient de démarrer et très ambitieux pour ce club et mes joueurs. »

Alors qu'il n'a toujours pas pu exercer sa nouvelle foncton en match officiel, Vassil Evtimov pourra s'attacher cette saison à transmettre son incroyable expérience à tous ses joueurs. Passé par 11 pays et 26 clubs différents (dont Pau-Orthez, Villeurbanne, Paris-Levallois, Limoges et Orchies), il a notamment participé à deux Final Four NCAA, remporté la Coupe Saporta 2001 avec Maroussi, pris part à cinq campagnes d'EuroLeague (avec un trophée de MVP de la 14e journée en 2006/07 en prime) et il reste aussi le seul joueur, hormis ceux ayant changé de nationalité pour des raisons politiques dans les années 90, à avoir défendu les couleurs de deux pays différents sur la scène européenne, lors de l'EuroBasket 2011 avec l'équipe de France puis en 2009 avec la Bulgarie. De là à dire que les intérieurs du Chernomorets Burgas crieront "Opa !" à chaque rebond capté cette saison...



Coach Vasco en action

(photo : BK Chernomorets Burgas)