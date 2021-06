Vassilis Spanoulis de retour avec la Grèce pour le TQO au Canada

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vassilis Spanoulis (1,93m, 38 ans) sera de retour avec l'équipe nationale de Grèce. Rick Pitino a sorti la liste des 12 joueurs grecs qui vont participer à la préparation du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) à Victoria au Canada.

Les premiers entraînements des Grecs débutent ce mercredi et on pourra y retrouver l'ancien Fosséen Ioannis Athinaiou, Vassilis Charalampopoulos, Nikos Chougkaz, Vassilis Kavvadas, Giannoulis Larentzakis, Kostas Papadakis, Giorgos Printezis, Nikos Rogkavopoulos, Christos Saloustros, Kostas Sloukas et le joueurs des Lakers Kostas Antetokounmpo qui est actuellement en Grèce pour des raison personnelles. Mais la vraie information de cette liste, c'est le retour du meilleur marqueur et passeur de l'histoire de l'EuroLeague, Vassilis Spanoulis. Le meneur de l'Olympiakos retrouve la Grèce, six ans après sa dernière compétition internationale, lors de l'EuroBasket 2015 en France. Le sélectionneur Rick Pitino avait, plus tôt dans l'année fait part de son souhait de sélectionner la légende grecque.

Cette saison en EuroLeague, il affichait des moyennes de 6,4 points, 1,5 rebond, 2,7 passes décisives et 0,6 interception par match. Le meneur est une légende du basket européen, triple champion de l'EuroLeague et joueur de la décénie 2010-2020 dans la compétition. Vassilis Spanoulis s'ajoute à un groupe déjà très solide et talentueux qui n'est pas encore définitif car certains joueurs évoluent en playoffs du championnat grec ou en NBA comme la superstar Giannis Antetokounmpo. La Grèce est sixième au classement mondial de la FIBA.