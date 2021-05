Venise bat Schio en finale et remporte son premier titre de champion d'Italie depuis 75 ans

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Reyer Venezia

Voilà 75 ans que Venise n'avait pas remporté le titre de champion d'Italie. Après plusieurs saisons de montée en puissance, elles ont finalement remporté le deuxième titre de l'histoire du club, le premier ayant été acquis en 1946.

Champion 10 fois sur les 15 dernières saisons, avec un presque parfait 7 sur 8 entre 2011 et 2019, le Famila Schio est tombé lors du match 5 de la finale des playoffs. Pour cette manche décisive, les joueuses de Pierre Vincent ont manqué d'adresse (32,1% à 2-points, 31,3% à 3-points), à l'imagine de Sandrine Gruda (8 points à 4/19).

C'est dans le deuxième quart-temps que Venise, qui évoluait à domicile après avoir terminé à la première place de la saison régulière (24 victoires et 1 défaite, contre 24-2 pour Schio), ont fait l'écart. Auteur de 15 points à 6/14 aux tirs, la locale Francesca Pan a été élue MVP de la finale. Sur ce match 5, l'internationale britannique Temi Fagbenle (11 points, 16 rebonds et 4 passes décisives pour 28 d'évaluation) et Natasha Howard (18 points à 6/11, 9 rebonds et 4 passes décisives pour 23 d'évaluation) ont également eu une grosse contribution.

La Virtus Bologne, futur poids lourd du basket féminin ?

Reste à savoir s'il s'agit d'une fin de cycle à Schio qui pourrait perdre Pierre Vincent et Sandrine Gruda durant l'intersaison. De plus, la Virtus Bologne a décidé d'accélérer en faisant notamment venir la poste 4 Cecilia Zandalasini.