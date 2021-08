Vincent Collet : "Cette victoire est la plus importante de ma carrière"

Vincent Collet (58 ans) vient d'entrer dans le cercle fermé des entraîneurs français ayant disputé une finale des Jeux olympiques. Après Robert Busnel en 1948 et Jean-Pierre de Vincenzi en 2000, le Normand, à la tête des Bleus depuis 2009, a réussi à hisser l'Équipe de France masculine jusqu'en finale des JO de Tokyo 2021. Et c'est l'un de ses protégés, Nicolas Batum, qui a permis aux siens de vaincre la Slovénie (90-89), championne d'Europe en titre, grâce à un contre magistral sur Klemen Prepelic à deux secondes du terme. Emu, sans verser dans l'euphorie, il s'est exprimé après la rencontre.

La France affrontera les Etats-Unis en finale, samedi (4h30, heure française) pour ce qui constituera une revanche du match inaugural pour les Américains (83-76). Cette affiche revêt d'une symbolique subjective toute singulière pour le sélectionneur des Bleus.

« Cela fait 21 ans que le basket français n’a pas été en finale. Depuis le début du tournoi nous attendons ça. En 2000 c’était une surprise. En 2019, à la Coupe du Monde, nous avions été frustrés par la demi-finale et cette fois on veut finir le job. Je sais que les Etats-Unis sont favoris mais j’espère que nous aurons la même énergie samedi. On ne pouvait pas faire un match moyen pour battre cette Slovénie. Il fallait mériter cette place en finale. Cette victoire est la plus importante de ma carrière. Quand j’étais gosse je rêvais de jouer un France-Etats Unis en finale. Je l’ai dit à Popovich au premier match. »