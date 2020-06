Vincent Lavendier élu coach de la saison 2019/20 du championnat britannique

Coach des Glasgow Rocks depuis la saison passée, Vincent Lavendier a été élu coach de la saison 2019/20 de la British Basketball League. Si la saison a été définitivement arrêtée, la ligue a décerné ses distinctions individuelles. Son équipe étant en tête du championnat avec 12 victoires en 15 matchs au moment de l'arrêt de la saison, c'est donc fort logiquement que l'ancien entraîneur d'Angers a reçu ce titre. Reste à savoir si le technicien tentera d'aller chercher le titre en 2021 (il a encore un an de contrat) ou s'il répondra favorablement à la proposition du club d'Avignon (NM1).

Sa déclaration en français :

"Tout d'abord, je tiens à remercier mes joueurs car sans eux, leur dévouement et leur soutien je n'aurais pas pu être récompensé. Ensuite, c'est un grand honneur d'être élu entraîneur de l'année en BBL, entre tant de grands entraîneurs. La BBL est une ligue sous-estimée en Europe mais elle est très riche de ses fans, de ses équipes, et elle regorge de joueurs d'un très bon niveau. Ce fut une très grande découverte pour moi d'entraîner dans cette ligue et j'ai eu des échanges fantastiques avec toutes les autres équipes et entraîneurs. Notre saison s'est terminée sur un chemin tellement inattendu qui nous a tous laissé sur la frustration de quelque chose d'inachevé. C’est pourquoi dans ces moments, il me semble important que nous devions rester humbles et unis. Pour terminer, je tiens à remercier la BBL, la Basketball Journalist Association et ceux qui ont voté pour moi. Et n'oubliez pas, ensemble pour être plus forts!"

Sa déclaration en anglais :

"First of all, I want to thank my players because without them, their dedication and their support I could not have been rewarded. Then, it is a great honour to be elected coach of the year in BBL, between so many great coaches.

The BBL is an underestimated league in Europe but she is very wealthy of her fans, her teams, and she’s full of players of a very good level. It was a very great discover for me to coach in this league and I had fantastic exchanges with all the other teams and coaches.

Our season ended on a so unexpected way which let all of us on the frustration of something unfinished. That’s why in these moments it seems important to me that we must remain humble and united.

To finish I want to thank the BBL, Basketball Journalist Association and those who voted for me. And don’t forget, together to be stronger!"