Vincent Poirer démarre fort les playoffs espagnols contre Albicy et Gran Canaria

À L'ÉTRANGER

Le Real Madrid s'est imposé largement ce lundi contre le Gran Canaria (103-79) en ouverture des playoffs espagnols.

Le premier match de cette série de premier tour des playoffs de Liga Endesa n'est allé que dans un sens. Le Real Madrid a été dominant tout le long du match et empoche cette victoire grâce à un gros premier quart-temps (34-11). Andrew Albicy (11 points à 5/7 aux tirs avec 4 passes et 1 rebond) et ses coéquipiers n'ont rien pu faire. En face, c'est le Français Vincent Poirier qui a brillé avec un gros double-double qui a fait mal dans la raquette. Le Francilien a cumulé 14 points à 6/11 aux tirs, 11 rebonds et 3 passes décisives pour 26 d'évaluation en 23 minutes dans la victoire de son équipe. Il finit meilleur scoreur de son équipe à égalité avec Sergio Llull et Nicolas Laprovittola. Fabien Causeur a également marqué 10 points à 3/7 et pris 3 rebonds en 24 minutes.

Sigue dando PASOS ADELANTE con la camiseta del @RMBaloncesto...



¡Así fue el DOBLE-DOBLE de @viinze_17P, clave en el triunfo blanco en su estreno en el #PlayoffLigaEndesa!



puntos

rebotes

de valoración pic.twitter.com/8q9Sb6DCXI — Liga Endesa (@ACBCOM) June 1, 2021

