Vincent Poirier : "Ça fait plaisir de sentir qu’une équipe a besoin et envie de toi"

Sur le site Internet de l'équipe de France, le pivot Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans) revient sur sa récente signature au Real Madrid. Il dit ne pas avoir hésité longtemps avant d'accepter l'offre madrilèle.

"Le Real a été le premier club à appeler lorsque j’ai été coupé par les Knicks. [...] J’ai privilégié l’Espagne parce que je pense que c’est le meilleur championnat européen. J’aime aussi la vie en Espagne, tout était réuni pour que je revienne ici. Madrid est une belle ville, une très bonne organisation, c’était difficile de dire non. [...] Fabien Causeur m’a appelé et on a discuté. Ça fait plaisir de sentir qu’une équipe a besoin et envie de toi. C’était un intérêt mutuel, ça s’est fait naturellement."