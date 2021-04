Vincent Poirier a réalisé de bons débuts avec le Real Madrid en Liga Endesa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Twitter Real Madrid RMBaloncesto

Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans) a joué son premier match avec le Real Madrid dans la Liga Endesa, six jours après son arrivée sur place. Après avoir joué un an et demi en NBA avec les Celtics de Boston et les Sixers de Philadelphie, c'est en Europe que rebondit le pivot français.

Pour sa première apparition en compétition, le Français a marqué 9 points, à 3/3 à 2-points et 1/1 à 3-points, accompagnés de 5 rebonds et 1 passe décisive pour 9 d'évaluation, en un peu plus de 15 minutes. Vainqueur de la Joventut Badalone 101 à 92, le Real Madrid est toujours premier en Liga Endesa (30 victoires, 1 défaite) et continue d'impressionner avec sa série de 16 victoires consécutives dans le championnat.