Vincent Poirier en double-double pour son retour à Vitoria, +18 pour le Real

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Real Madrid

48 heures après sa défaite à Kazan en Russie, le Real Madrid a bien rebondi en l'emportant largement à Vitoria (65-83) pour la huitième journée de la Liga Endesa, la première division espagnole. Les joueurs de Pablo Laso ont fait la course en tête après un début de match très sérieux défensivement (10 points encaissés au premier quart-temps).

Face à son ancien club, Vincent Poirier a réalisé un double-double en seulement 17 minutes (12 points à 5/8 aux tirs, dont 1/1 à 3-points, 10 rebonds et 4 fautes) en relai de Walter Tavares (12 points à 5/6 et 4 rebonds). Guerschon Yabusele a également brillé (14 points à 6/11 et 4 rebonds en 25 minutes). Thomas Heurtel (6 points à 2/6, 5 passes décisives et 4 balles perdues en 17 minutes) et Fabien Causeur (0 point à 0/2, 2 rebonds et 2 passes décisives en 16 minutes) ont été moins en réussite.

Après sa défaite contre Gran Canaria (6 victoires, 2 défaites), le Real Madrid repart du bon pied en Liga Endesa et reste deuxième du championnat derrière le leader invaincu (8 victoires, 0 défaite), le FC Barcelone.