Vincent Poirier sur le parquet avec le Real Madrid dès ce mardi ?

Arrivé lundi à Madrid, Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans) a passé la visite médicale avec succès dans la foulée. Selon Dionysis Aravantinos, contributeur pour HoopsHype, il pourrait faire ses débuts dès ce mardi contre Tenerife, l'actuel troisième du championnat. Pour un beau duel en perspective avec Giorgi Shermadini.

Vincent Poirier is available to make his Real Madrid debut tonight against Tenerife.