Vlad Moldoveanu (ex-Le Havre) retourne en Roumanie

À L'ÉTRANGER

Vlad Moldoveanu (2,08 m, 32 ans) retourne dans le championnat de son pays natal puisqu'il s'est engagé pour l'ambitieux club de CSO Voluntari.

L'ailier fort international roumain natif de Bucarest a en partie été formé à l'American University de Washington. Il a démarré sa carrière professionnelle en 2011 sous les couleurs du Benetton Tréviso en Italie avant de rejoindre la France l'été suivant et le STB Le Havre. Pour sa seule et unique expérience en Pro A, il tournait à 12,3 points à 42,3% aux tirs, 5,3 rebonds et 1,3 passe décisive pour 12,2 d'évaluation en 32 minutes.

Passé également par l'Estonie (champion en 2014), la Pologne, la Roumanie, la Turquie et la Grèce la saison dernière à Lemnos, il valait 7,4 points à 37,3%, 3,2 rebonds et 0,7 passe décisive pour 6,8 d'évaluation en 20 minutes en première division.