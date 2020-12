Vu à Monaco la saison dernière, Dylan Ennis a été nommé MVP du mois de décembre en Liga Endesa

Après le Français Louis Labeyrie, MVP du mois de novembre en Liga Endesa, c’est au tour d’un autre ancien du championnat de France de recevoir une telle distinction. Aperçu à Monaco au cours de la saison 2019-2020, Dylan Ennis (1,89m, 29 ans) a été élu MVP du mois de décembre. Ses statistiques sur les cinq matchs disputés en décembre : 21,8 points, 4,2 rebonds et 4,2 passes décisives pour 23,6 d’évaluation de moyenne.

Malgré le mauvais début de saison de Saragosse, qui pointe à la 16ème place du championnat espagnol (sur 19) avec 4 victoires et 12 défaites, le meneur canadien laisse entrevoir des lueurs d’espoir pour 2021. Il s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet, dans une vidéo publiée par son club :

"Je suis très heureux de recevoir ce prix car il montre tout le travail que nous accomplissons. Je sais que cela a été une année en dents de scie, mais nous continuons à rester positifs et à nous améliorer chaque jour. C'est ce que j'essaye de faire. M'améliorer quotidiennement, pour l'équipe et pour moi. Et j'espère qu'en cette année 2021, nous pourrons inverser la tendance."